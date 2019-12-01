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Постер фильма Рождественский домик
6.6
Рождественский домик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Рождественский домик
6.6

Рождественский домик

, 2019
The Christmas Chalet
Канада / драма, семейный, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Рождественский домик
6.6
Рождественский домик - Трейлер
Рождественский домик  Трейлер

О фильме

Женщина-фотограф, переживающая развод, решает снять с дочерью и матерью домик на Рождество. Приехав туда, они выясняют, что по ошибке в коттедж поселили еще одного человека, известного писателя, который жаждет скрыться от праздничной атмосферы. Вместе они познают волшебство Рождества и семейной любви.

В ролях

Эрика Дюранс
Grace
Робин Данн
Jack
Элва Мэй Хувер
Helen
Стефани Белдинг
Charlotte
Дэймон Рунян
Дэймон Рунян
Tom
Дженнифер Гибсон
Nancy
Мартин Роуч
Steve
Майкл Гордин Шор
Worker
Дэйл Уибли
Дэйл Уибли
Andrew
Крис Тарпос
Micah Kalisch
Lexi
Мартин Роуч
Мартин Роуч
Steve
Режиссер Дженнифер Гибсон
Сценарист Rickie Castaneda, Дженнифер Гибсон, Marc Prey
Композитор Stacey Hersh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 ноября 2023
Премьера в мире 1 декабря 2019
Дата выхода
1 декабря 2019 Канада 14A
Производство Chesler/Perlmutter Productions, Reel One Entertainment
Другие названия
The Christmas Chalet, Božićna brvnara, Božična koča, Božićna koliba, Das Weihnachts-Chalet, El chalet de Navidad, Karácsonyi házikó, Le chalet de Noël, Lo chalet dell'amore, Un refugio por Navidad, Uno chalet per due, Коледна хижа, Рождественский домик, ダブルブッキング 奇跡の出会い, Рождественское шале, Das Weihnachtswunderchalet

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Рождественский домик - Трейлер
Рождественский домик Трейлер
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Отзывы о фильме

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