Женщина-фотограф, переживающая развод, решает снять с дочерью и матерью домик на Рождество. Приехав туда, они выясняют, что по ошибке в коттедж поселили еще одного человека, известного писателя, который жаждет скрыться от праздничной атмосферы. Вместе они познают волшебство Рождества и семейной любви.
ПроизводствоChesler/Perlmutter Productions, Reel One Entertainment
Другие названия
The Christmas Chalet, Božićna brvnara, Božična koča, Božićna koliba, Das Weihnachts-Chalet, El chalet de Navidad, Karácsonyi házikó, Le chalet de Noël, Lo chalet dell'amore, Un refugio por Navidad, Uno chalet per due, Коледна хижа, Рождественский домик, ダブルブッキング 奇跡の出会い, Рождественское шале, Das Weihnachtswunderchalet