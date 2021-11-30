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Постер фильма Каникулы на работе
5.8
Каникулы на работе - Трейлер
Киноафиша Фильмы Каникулы на работе
5.8

Каникулы на работе

, 2021
Saying Yes to Christmas
Канада / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Каникулы на работе
5.8
Каникулы на работе - Трейлер
Каникулы на работе  Трейлер

О фильме

Волшебное рождественское желание друга детства заставляет одержимую карьерой Джун отвечать "да" на каждое приглашение. И чтобы вновь стать собой, ей приходится расставить приоритеты и заново узнать себя.

В ролях

Эрика Прево
Эрика Прево
June Kingsley
Ромэйн Вейт
Blake Harris
Zoe Doyle
Gayle Kingsley
Сабрина Грдевич
Shannon Snyder
Howard Hoover
Ted Kingsley
Катрин Де Севе
Sally Wells
Vania Giusto
Annie
Jenni Burke
Delia Lisette Chambers
Крис Тарпос
Glen Michael Grant
Henry Harris
Adrian Griffin
Philip
Режиссер Грэм Кэмпбелл
Сценарист John Dion
Композитор Bobby Rose
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 30 ноября 2021
Производство Reel One Entertainment, Champlain Media, CME Winter Productions
Другие названия
Saying Yes to Christmas, Ensorcelée par Noël, Mondj igent a karácsonyra!, Prihvati Božić, Reci da Božiću, Sim ao Natal, Каникулы на работе

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Каникулы на работе - Трейлер
Каникулы на работе Трейлер
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Отзывы о фильме

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