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Постер фильма Убийство в Сарле
6.5
Киноафиша Фильмы Убийство в Сарле
6.5

Убийство в Сарле

, 2017
Meurtres à Sarlat
Франция / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Убийство в Сарле
6.5

О фильме

В городке Сарла-ла-Канеда, центре исторического края Чёрный Перигор, возле рва замка Коммарк обнаружено тело сына крупнейшего в регионе производителя консервированных продуктов. Место преступления напоминает о жестоких крестьянских восстаниях, которые вспыхнули в этих краях в XVII веке. Расследование поручают капитанам Клер Дальма и Эрику Павену, у которых имеются личные счеты друг к другу.

В ролях

Сесиль Буа
Claire Dalmas
Тьерри Годар
Тьерри Годар
Eric Pavin
Кристофер Буххольц
Simon Walker
Ален Риму
Michel Signol
Кристиан Синниже
Alain Dalmas
Эмили Пипоннье
Sabrina Aliane
Samira Andrieu
Pierre-Arnaud Juin
Christian Charvet
Stéphane Brel
Vincent Signol
Fabien Mairey
Jacques Letourneux
Virginie Caliari
Fanny Dalmas
Режиссер Delphine Lemoine
Сценарист Philippe Bernard, Tigran Rosine
Композитор Alexandre Lessertisseur
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 мая 2017
Дата выхода
7 мая 2017 Франция 12
Производство Lizland Films, France Télévisions, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Meurtres à Sarlat, Asesinato en Sarlat, Morden i Sarlat, Murder in Sarlat, Murders in Sarlat, Sarlat'n Surmat, Stíny Smrti: Vraždy v Sarlatu, Vraždy v Sarlate

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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