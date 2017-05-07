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В городке Сарла-ла-Канеда, центре исторического края Чёрный Перигор, возле рва замка Коммарк обнаружено тело сына крупнейшего в регионе производителя консервированных продуктов. Место преступления напоминает о жестоких крестьянских восстаниях, которые вспыхнули в этих краях в XVII веке. Расследование поручают капитанам Клер Дальма и Эрику Павену, у которых имеются личные счеты друг к другу.
|7 мая 2017
|Франция
|12