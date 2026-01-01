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Мускатный орех и омела
Мускатный орех и омела
, 2026
Nutmeg & Mistletoe
США / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Мадлен Артур
Mistletoe
Сара Джеффери
Nutmeg
Майя Кеалоха
Alma
Ниа Вардалос
Mayor Rita Brown
Arianna Rivas
Sophie
Седрик Ярбро
Clarence
Angelique Cabral
Angela
Рейд Миллер
Zach
Jeff Meacham
Jasper
Тайлер Барнхардт
Tom
Jeff Kenny
Zach’s Cousin
Режиссер
Peter Herro
Сценарист
Jennifer Bascom
,
Deborah Dodge
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
Abyssal Films
Другие названия
Nutmeg & Mistletoe
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