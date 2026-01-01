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Пхи Фонг: Кровавый демон
6.2
Пхи Фонг: Кровавый демон
, 2026
Phi Phong: The Blood Demon
Вьетнам / фэнтези, ужасы
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.2
В ролях
Doan Minh Anh
Kieu Minh Tuan
Diep Bao Ngoc
Nina Padovan
Режиссер
Quoc Trung Do
Композитор
Nguyen Hoang Anh
,
Khuat Duy Minh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$38 337
Производство
BlueBell Studios, MockingBird Pictures
Другие названия
Phi Phong: The Blood Demon, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Отзывы о фильме
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