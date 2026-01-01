Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пхи Фонг: Кровавый демон
6.2
Киноафиша Фильмы Пхи Фонг: Кровавый демон
6.2

Пхи Фонг: Кровавый демон

, 2026
Phi Phong: The Blood Demon
Вьетнам / фэнтези, ужасы
Постер фильма Пхи Фонг: Кровавый демон
6.2

В ролях

Doan Minh Anh
Kieu Minh Tuan
Diep Bao Ngoc
Nina Padovan
Режиссер Quoc Trung Do
Композитор Nguyen Hoang Anh, Khuat Duy Minh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Вьетнам
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2026
Сборы в мире $38 337
Производство BlueBell Studios, MockingBird Pictures
Другие названия
Phi Phong: The Blood Demon, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше