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Миниатюра 3: Пламя Преисподней
Миниатюра 3: Пламя Преисподней
, 2026
Minuscule 3: Les Flammes de l'Enfer
Франция / анимация
О мультфильме
Расписание
Персоны
В ролях
Halle Jel
News Announcer
Режиссер
Томас Сабо
Сценарист
Хелен Жиро
Композитор
Матьё Ламболи
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Производство
France 3 Cinéma, Futurikon, Le Pacte
Другие названия
Minuscule 3: Les Flammes de l'Enfer, Minuscule 3: The Flames of the Hell, Minúsculo: Las Llamas del Infierno, Robaczki z Zaginionej Ratunek
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