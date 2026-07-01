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Кавей 2
Кавей 2
, 2026
Kavej 2
Словакия / комедия
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О фильме
Расписание
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В ролях
Anna Jakab Rakovska
Klára
Jana Kovalcikova
Veronika
Branislav Matuscin
Berty
Pavol Simun
Štanci
Lenka Barilíková
Klára staršia
Сценарист
Michaela Zakutanska
Композитор
Ľuboslav Petruška
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Словакия
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
23 июля 2026
Дата выхода
23 июля 2026
Словакия
30 июля 2026
Чехия
Сборы в мире
$53 291
Другие названия
Kavej 2
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