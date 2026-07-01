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Постер фильма Кавей 2
Киноафиша Фильмы Кавей 2

Кавей 2

, 2026
Kavej 2
Словакия / комедия
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Постер фильма Кавей 2
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В ролях

Anna Jakab Rakovska
Klára
Jana Kovalcikova
Veronika
Branislav Matuscin
Berty
Pavol Simun
Štanci
Lenka Barilíková
Klára staršia
Сценарист Michaela Zakutanska
Композитор Ľuboslav Petruška
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Словакия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 июля 2026
Дата выхода
23 июля 2026 Словакия
30 июля 2026 Чехия
Сборы в мире $53 291
Другие названия
Kavej 2

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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