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Победа над раком молочной железы (Австралия)
Победа над раком молочной железы (Австралия)
, 2026
Conquering Breast Cancer (Australia)
Австралия / документальный
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Победа над раком молочной железы (Австралия)
Трейлер
Трейлер
В ролях
Raelene Boyle
Self
Rachel Chappell
Self
Sue Collins
Self - Presenter
Dyna Eldaief
Self
Kristal Kinsela
Self
Pratika Lal
Self
Luan Lawreson-Woods
Self
Paul Maley
Self
Kirsten Pilatti
Self
Lyn Swinburne
Self
Сценарист
Sue Collins
,
Mike Hill
Композитор
Stephen Gallagher
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2026
Бюджет
750 000 AUD
Сборы в мире
$7 287
Производство
Moonshine Agency
Другие названия
Conquering Breast Cancer (Australia)
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Победа над раком молочной железы (Австралия)
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