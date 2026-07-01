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Постер фильма Победа над раком молочной железы (Австралия)
Победа над раком молочной железы (Австралия) - Трейлер
Киноафиша Фильмы Победа над раком молочной железы (Австралия)

Победа над раком молочной железы (Австралия)

, 2026
Conquering Breast Cancer (Australia)
Австралия / документальный
Трейлеры
Постер фильма Победа над раком молочной железы (Австралия)
Победа над раком молочной железы (Австралия) - Трейлер
Победа над раком молочной железы (Австралия)  Трейлер

В ролях

Raelene Boyle
Self
Rachel Chappell
Self
Sue Collins
Self - Presenter
Dyna Eldaief
Self
Kristal Kinsela
Self
Pratika Lal
Self
Luan Lawreson-Woods
Self
Paul Maley
Self
Kirsten Pilatti
Self
Lyn Swinburne
Self
Сценарист Sue Collins, Mike Hill
Композитор Stephen Gallagher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2026
Бюджет 750 000 AUD
Сборы в мире $7 287
Производство Moonshine Agency
Другие названия
Conquering Breast Cancer (Australia)

Рейтинг фильма

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Трейлеры фильма

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Победа над раком молочной железы (Австралия) - Трейлер
Победа над раком молочной железы (Австралия) Трейлер
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