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Наперсница

, 2027
El confidente
Испания

В ролях

Мигель Эрран
Мигель Эрран
Imanol
Хавьер Гутьеррес
Хавьер Гутьеррес
Lleida
Itsaso Arana
Виктор Клавье
Эмилио Паласиос
Режиссер Даниэль Кальпарсоро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2027
Производство Atresmedia, Bowfinger International Pictures, El Confidente Film
Другие названия
El confidente, The Confidant

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