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Постер фильма Вдохновение
6.2
Киноафиша Фильмы Вдохновение
6.2

Вдохновение

, 1931
Inspiration
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Вдохновение
6.2

О фильме

В Париже модель Ивонн Вэлберт была увековечена живописцами, скульпторами и автором книги о любви. О ней говорят, что она широко известна «как Эйфелева башня». Популярная и свободная духом, красавица не знающая, что такое любовь, многих мужчин сводила с ума и служила Вдохновением для некоторых из величайших художников и писателей Европы. На богемной вечеринке, Ивонн становится скучно: одни и те же лица, одни и те же сплетни. Ивонн в плохом настроении до тех пор, пока она не замечает красавчика Андре Монтелла, который, к ее удивлению, не художник, а студент Департамента консульской службы. Ивонн покидает с ним вечеринку. Она сама не замечает, что вскоре не только увлеклась молодым человеком, но и романтические отношения перерастают в глубокую любовь, ради которой она готова отказаться от привычной комфортной жизни. Но прошлое преследует ее по пятам и встает грозным призраком между влюбленными. Ивонн понимает, что любовь обоюдоострое оружие, которое часто требует жертвенности…

В ролях

Грета Гарбо
Грета Гарбо
Yvonne Valbret
Роберт Монтгомери
André Montell
Льюис Стоун
Raymond Delval
Марджори Рэмбю
Lulu
Берил Мерсер
Marthe, Yvonne's Maid
Джон Мильян
Henry Coutant, the Sculptor
Эдвин Максвелл
Uncle Julian Montell
Оскар Апфель
M. Vignaud
Карен Морли
Артур Хойт
Ричард Таккер
Клара Бландик
Режиссер Кларенс Браун
Сценарист Gene Markey
Композитор Уильям Экст
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1931
Премьера в мире 31 января 1931
Дата выхода
31 января 1931 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $438 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Inspiration, Yvonne, Inspiração, Inspiraatio, Inspiracija, Inspiráció, Inspiración, Inspirasjon, L'inspiratrice, La modella, Natchnienie, Sapfo, Вдохновение, Натхнення, インスピレーション

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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