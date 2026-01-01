В Париже модель Ивонн Вэлберт была увековечена живописцами, скульпторами и автором книги о любви. О ней говорят, что она широко известна «как Эйфелева башня». Популярная и свободная духом, красавица не знающая, что такое любовь, многих мужчин сводила с ума и служила Вдохновением для некоторых из величайших художников и писателей Европы. На богемной вечеринке, Ивонн становится скучно: одни и те же лица, одни и те же сплетни. Ивонн в плохом настроении до тех пор, пока она не замечает красавчика Андре Монтелла, который, к ее удивлению, не художник, а студент Департамента консульской службы. Ивонн покидает с ним вечеринку. Она сама не замечает, что вскоре не только увлеклась молодым человеком, но и романтические отношения перерастают в глубокую любовь, ради которой она готова отказаться от привычной комфортной жизни. Но прошлое преследует ее по пятам и встает грозным призраком между влюбленными. Ивонн понимает, что любовь обоюдоострое оружие, которое часто требует жертвенности…

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