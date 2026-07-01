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Постер фильма Все это и небо в придачу
7.4
Все это и небо в придачу - Трейлер
Киноафиша Фильмы Все это и небо в придачу
7.4

Все это и небо в придачу

, 1940
All This, and Heaven Too
США / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Все это и небо в придачу
7.4
Все это и небо в придачу - Трейлер
Все это и небо в придачу  Трейлер

О фильме

В 1846 году Онриэт Деспотс приплывает из Азии во Францию, чтобы стать гувернанткой в доме герцога Дюка де Праслена. Девушка видит, что в доме царит очень нервная обстановка, и виной тому супруга хозяина. Герцогиня Душесс — невротичная собственница, которая должна все контролировать и все, кто окружают ее, должны подчиняться только ей. От этого страдают больше всего четверо детей, которые лишены материнской ласки и любви. Онриэт решает исправить положение и при помощи своего педагогического дара возвращает детям интерес к жизни и приветливое отношение к людям. Она становится им второй матерью, проводя с ними целые дни вместе. Хозяин дома герцог Дюк де Праслен начинает оказывать знаки внимания гувернантке. Жестокая госпожа Душесс, замечая положительные перемены в доме, очень возмущена и готова принять любые меры, чтобы избавиться от милой Онриэт Деспотс…

В ролях

Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Henriette Deluzy-Desportes
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Duc de Praslin
Джеффри Линн
Henry Martyn Field
Барбара О’Нил
Duchesse de Praslin
Вирджиния Вейдлер
Вирджиния Вейдлер
Louise de Praslin
Хелен Уэстли
Madame LeMaire
Уолтер Хэмпден
Pasquier
Хенри Дэниэлл
Хенри Дэниэлл
Broussais
Хэрри Дэвенпорт
Pierre
Джордж Кулурис
Charpentier
Монтегю Лав
Джэнет Бичер
Режиссер Анатоль Литвак
Сценарист Кейси Робинсон, Rachel Field
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1940
Премьера в мире 4 июля 1940
Дата выхода
13 июля 1940 Великобритания U
13 июля 1940 США NR

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 370 000
Производство Warner Bros.
Другие названия
All This, and Heaven Too, El cielo y tú, Tri života jedne žene, Das Glück in der Glaskugel, L'étrangère, Tudo Isto e o Céu Também, Žena s trojnim življenjem, All This and Heaven Too, Allt detta och himlen därtill, Alt dette og Himlen med, Alt dette og himmelen også, De vreemdelingen, Egy asszony három élete, Episode, Guwernantka, Hölle, wo ist dein Sieg?, Kaikki tämä ja taivas myös, Minden, és ráadásul az ég, Paradiso proibito, Verschlossene Himmel, Όλα, και τον ουρανό ακόμα!, Все это и небо в придачу, Три живота једне жене, 凡てこの世も天国も

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb

Трейлеры фильма

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Все это и небо в придачу - Трейлер
Все это и небо в придачу Трейлер
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