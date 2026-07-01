В 1846 году Онриэт Деспотс приплывает из Азии во Францию, чтобы стать гувернанткой в доме герцога Дюка де Праслена. Девушка видит, что в доме царит очень нервная обстановка, и виной тому супруга хозяина. Герцогиня Душесс — невротичная собственница, которая должна все контролировать и все, кто окружают ее, должны подчиняться только ей. От этого страдают больше всего четверо детей, которые лишены материнской ласки и любви. Онриэт решает исправить положение и при помощи своего педагогического дара возвращает детям интерес к жизни и приветливое отношение к людям. Она становится им второй матерью, проводя с ними целые дни вместе. Хозяин дома герцог Дюк де Праслен начинает оказывать знаки внимания гувернантке. Жестокая госпожа Душесс, замечая положительные перемены в доме, очень возмущена и готова принять любые меры, чтобы избавиться от милой Онриэт Деспотс…
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