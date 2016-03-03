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Ранним дождливым утром шесть переодетых и вооруженных мужчин совершают нападение на банк в Валенсии. Группа во главе с вором по кличке Уругваец имеет, казалось бы четкую миссию: очистить наибольшее количество сейфов и выкопать через один из офисов банка туннель к заброшенной линии метро. Но детали этого ограбления приводят в движение в элиту власти, и тогда Ферран, начальник штаба президента, открывает для себя странный сюрприз…
|3 марта 2016
|Аргентина
|13
|28 июля 2016
|Греция
|Κ-12
|4 марта 2016
|Испания
|12
|7 июля 2016
|Португалия
|M/14