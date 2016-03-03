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Постер фильма Как украсть у вора
6.2
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6.2

Как украсть у вора

, 2016
Cien años de perdón
Аргентина, Франция, Испания / приключения, криминал, драма / 18+
Постер фильма Как украсть у вора
6.2

О фильме

Ранним дождливым утром шесть переодетых и вооруженных мужчин совершают нападение на банк в Валенсии. Группа во главе с вором по кличке Уругваец имеет, казалось бы четкую миссию: очистить наибольшее количество сейфов и выкопать через один из офисов банка туннель к заброшенной линии метро. Но детали этого ограбления приводят в движение в элиту власти, и тогда Ферран, начальник штаба президента, открывает для себя странный сюрприз…

В ролях

Луис Тосар
Луис Тосар
Gallego
Родриго Де ла Серна
Родриго Де ла Серна
Uruguayo
Рауль Аревало
Рауль Аревало
Ferrán
Хосе Коронадо
Хосе Коронадо
Mellizo
Патриция Вико
Sandra
Хоакин Фуррьель
Хоакин Фуррьель
Loco
Лучано Касерес
Лучано Касерес
Varela
Мариан Альварес
Cristina
Луис Каледжо
Domingo
Микель Фернандес
Микель Фернандес
Julio
Diego Starosta
Хоакин Климент
Хоакин Климент
Режиссер Даниэль Кальпарсоро
Сценарист Хорхе Геррикаэчеварриа
Композитор Хулио Де Ла Роза
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 15 сентября 2017
Премьера в мире 3 марта 2016
Дата выхода
3 марта 2016 Аргентина 13
28 июля 2016 Греция Κ-12
4 марта 2016 Испания 12
7 июля 2016 Португалия M/14

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет €6 000 000
Сборы в мире $9 041 187
Производство Telecinco Cinema, Vaca Films, Morena Films
Другие названия
Cien años de perdón, To Steal from a Thief, 100 años de perdón, Cem Anos de Perdão, Alle mod alle, Box 314: La rapina di Valencia, Insiders, Jeder gegen jeden, Kutu 314, Meglopni egy tolvajt, Oszukać złodzieja, Sa furi de la un hot, Sto let odpuštění, Száz év megbocsájtás, Ποιος κλέβει ποιον;, Сто години прошка, Сто лет прощения, バンクラッシュ

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

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