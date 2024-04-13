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Постер фильма Захваченный
5.6
Захваченный - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Захваченный
5.6

Захваченный

, 2024
Snatched
США / боевик, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Захваченный
5.6
Захваченный - Официальный трейлер
Захваченный  Официальный трейлер

В ролях

Veronika Bozeman
Angela
Janet Hubert
Carolyn
Лэнс Гросс
Лэнс Гросс
Byron
Sean Berube
Чарли Уэбер
Чарли Уэбер
Dmitri
Chris Moss
Jason
Сулай Энао
Сулай Энао
Lisette
Carlo Mendez
Peta
Мэлик Йоба
Мэлик Йоба
Энни Илонзе
Энни Илонзе
Крис Стоукс
Рэйчел Эшли Джонсон
Режиссер Крис Стоукс
Сценарист Маркус Хьюстон, Крис Стоукс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 апреля 2024
Премьера в мире 13 апреля 2024

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Footage Films, Tubi Originals
Другие названия
Snatched, Pere kaitsel

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Захваченный - Официальный трейлер
Захваченный Официальный трейлер
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