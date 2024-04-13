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5.6
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Захваченный
5.6
Захваченный
, 2024
Snatched
США / боевик, криминал, драма / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Трейлеры
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
5.6
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Захваченный
Официальный трейлер
Официальный трейлер
В ролях
Veronika Bozeman
Angela
Janet Hubert
Carolyn
Лэнс Гросс
Byron
Sean Berube
Чарли Уэбер
Dmitri
Chris Moss
Jason
Сулай Энао
Lisette
Carlo Mendez
Peta
Мэлик Йоба
Энни Илонзе
Крис Стоукс
Рэйчел Эшли Джонсон
Режиссер
Крис Стоукс
Сценарист
Маркус Хьюстон
,
Крис Стоукс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
13 апреля 2024
Премьера в мире
13 апреля 2024
Где посмотреть фильм
ИВИ
Производство
Footage Films, Tubi Originals
Другие названия
Snatched, Pere kaitsel
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Захваченный
Официальный трейлер
0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Захваченный - смотреть в онлайн-кинотеатре
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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