2029 год. Цивилизация разрушена после эпидемии неизвестного вируса. В специальном изолированном от внешнего мира бункере, в блоке номер девять, двое учёных — Алексей и Влад — работают над созданием вакцины, которая может спасти от гибели оставшихся в живых людей. В редкие свободные от научной деятельности моменты они пытаются отвлечься от страшной реальности, поют песни под гитару и ведут беседы. В ходе исследования Влад решает выйти наружу, чтобы добыть образцы зараженной вирусом материи, и это становится для него роковой ошибкой. Алексей остаётся один, и теперь ему предстоит сделать выбор: рискнуть покинуть бункер, чтобы продолжить разработку лекарства и узнать, что стало с внешним миром, или остаться внутри и положиться на судьбу.