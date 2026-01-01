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Бункер X09

, 2026
Bunker X09
Казахстан / триллер

О фильме

2029 год. Цивилизация разрушена после эпидемии неизвестного вируса. В специальном изолированном от внешнего мира бункере, в блоке номер девять, двое учёных — Алексей и Влад — работают над созданием вакцины, которая может спасти от гибели оставшихся в живых людей. В редкие свободные от научной деятельности моменты они пытаются отвлечься от страшной реальности, поют песни под гитару и ведут беседы. В ходе исследования Влад решает выйти наружу, чтобы добыть образцы зараженной вирусом материи, и это становится для него роковой ошибкой. Алексей остаётся один, и теперь ему предстоит сделать выбор: рискнуть покинуть бункер, чтобы продолжить разработку лекарства и узнать, что стало с внешним миром, или остаться внутри и положиться на судьбу.

Детали фильма

Страна Казахстан
Год выпуска 2026

Где посмотреть фильм

ОККО

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