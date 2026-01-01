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Постер фильма Рафаэль Надаль
8.5
Киноафиша Фильмы Рафаэль Надаль
8.5

Рафаэль Надаль

, 2024
Rafael Nadal: The King of Clay
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Рафаэль Надаль
8.5

В ролях

Gus Lamb
Режиссер Nick Randall
Сценарист Nick Randall
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Rafael Nadal: The King of Clay, Rafael Nadal liivaväljakute kuningas

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb

Отзывы о фильме

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