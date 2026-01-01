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8.5
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Рафаэль Надаль
8.5
Рафаэль Надаль
, 2024
Rafael Nadal: The King of Clay
Великобритания / документальный / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.5
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
Gus Lamb
Режиссер
Nick Randall
Сценарист
Nick Randall
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2024
Где посмотреть фильм
ИВИ
Бюджет
100 000 GBP
Производство
Entertain Me Productions
Другие названия
Rafael Nadal: The King of Clay, Rafael Nadal liivaväljakute kuningas
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Рейтинг фильма
8.5
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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