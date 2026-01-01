Одноклассники 3

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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Grown Ups 3
США / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Адам Сэндлер
Lenny
Мария Белло
Sally
Кевин Джеймс
Eric
Сальма Хайек
Roxanne
Дэвид Спейд
Marcus
Роб Шнайдер
Rob
Майя Рудольф
Deanne
Крис Рок
Kurt
Джойс Ван Пэттен
Gloria
Сценарист
Тим Херлихи
,
Адам Сэндлер
,
Фред Вульф
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Happy Madison Productions, Netflix Studios, Netflix
Другие названия
Grown Ups 3, Gente Grande 3, Kindsköpfe 3, Un weekend da bamboccioni 3
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