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Райский уголок Кийсады
5.4
Райский уголок Кийсады
, 2026
Kijsada Paradise
Таиланд / ужасы
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О фильме
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Трейлеры
5.4
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Не пойду
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Райский уголок Кийсады
Трейлер
Трейлер
В ролях
Fourth Nattawat Jirochtikul
Ясака Чайсорн
Yorch Yongsin Wongpanitnont
Jay Sorathon Chaloemlapsombut
Euro Waratthip Kittiphaisan
Garto Pannawit Phattanasiri
Bhuripat Vejvongsatechawat
Режиссер
Пхонтхарис Чоткийсадарсопон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
9 июня 2026
Дата выхода
11 июня 2026
Таиланд
15
Производство
13 Thirteen Studio
Другие названия
Kijsada Paradise, Kritsada Paradise, Krissada Paradise, กฤษดาพาราไดซ์
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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Райский уголок Кийсады
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