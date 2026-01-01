Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35

Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре

Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут

Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе

Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»

Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова

Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой

Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря

Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)

Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)