В ролях
Jake Herbert
Count Dracula
Christine Prouty
Amelia Van Helsing
India Lillie Davies
Mina Murray
Ryan Woodcock
Jonathan Harker
Stuart Packer
Captain Renfield
Djordje Radivanovic
Victim
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Maximilian Elfeldt
Сценарист
Майкл Варрати, Брэм Стокер
Композитор
Микель Шэйн Пратнер, Крис Риденауа, Крис Кано
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 февраля 2022
Премьера в мире
28 января 2022
Дата выхода
|28 января 2022
|Канада
|
|18A
Производство
The Asylum, Acme Holding Company
Другие названия
Dracula: The Original Living Vampire, Dracula, Drácula: O Vampiro Ainda Está Vivo, Drakula: On żyje!, Le Dernier Dracula, The Last Dracula, Дракула: Настоящий живой вампир