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Постер фильма Дракула: Настоящий живой вампир
2.8
Дракула: Настоящий живой вампир - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дракула: Настоящий живой вампир
2.8

Дракула: Настоящий живой вампир

, 2022
Dracula: The Original Living Vampire
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дракула: Настоящий живой вампир
2.8
Дракула: Настоящий живой вампир - Трейлер
Дракула: Настоящий живой вампир  Трейлер

О фильме

Детектив Амелия Ван Хельсинг расследует череду жестоких убийств молодых женщин. Её главным подозреваемым становится загадочный граф Дракула.

В ролях

Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Dr. Jack Seward
Justin A. Martell
Jake Herbert
Count Dracula
Christine Prouty
Amelia Van Helsing
India Lillie Davies
Mina Murray
Ryan Woodcock
Jonathan Harker
Stuart Packer
Captain Renfield
Ana Ilic
Lucy
Dajana Urumovic
Victim
Djordje Radivanovic
Victim
Damjan Spasic
Victim
Режиссер Maximilian Elfeldt
Сценарист Майкл Варрати, Брэм Стокер
Композитор Микель Шэйн Пратнер, Крис Риденауа, Крис Кано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 февраля 2022
Премьера в мире 28 января 2022
Дата выхода
28 января 2022 Канада 18A

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство The Asylum, Acme Holding Company
Другие названия
Dracula: The Original Living Vampire, Dracula, Drácula: O Vampiro Ainda Está Vivo, Drakula: On żyje!, Le Dernier Dracula, The Last Dracula, Дракула: Настоящий живой вампир

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb

Трейлеры фильма

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Дракула: Настоящий живой вампир - Трейлер
Дракула: Настоящий живой вампир Трейлер
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Отзывы о фильме

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