Восемь незнакомцев приходят в себя в пустом отеле, смутно представляя, как они тут оказались. Вскоре в лобби появляется загадочный человек в маске и шляпе-котелке. Он объясняет: каждый из них отобран для участия в серии игр, а выживших ждёт шанс начать новую, более успешную жизнь. Когда один из возмущённых пленников решается на побег, остальные понимают: просто так выбраться не удастся. Территорию вокруг особняка патрулирует огромный динозавр, не прочь полакомиться каждым из них. Так, они становятся участниками изощрённых состязаний, за которыми в прямом эфире следят богатые спонсоры. Но среди обречённых есть тот, кто оказался здесь не случайно и хочет изменить правила жестокой игры.

Развернуть