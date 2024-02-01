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Постер фильма Отель «Динозавр» 3
2.9
Отель «Динозавр» 3 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Отель «Динозавр» 3
2.9

Отель «Динозавр» 3

, 2024
Dinosaur Hotel 3
ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Отель «Динозавр» 3
2.9
Отель «Динозавр» 3 - Трейлер
Отель «Динозавр» 3  Трейлер

О фильме

Восемь незнакомцев приходят в себя в пустом отеле, смутно представляя, как они тут оказались. Вскоре в лобби появляется загадочный человек в маске и шляпе-котелке. Он объясняет: каждый из них отобран для участия в серии игр, а выживших ждёт шанс начать новую, более успешную жизнь. Когда один из возмущённых пленников решается на побег, остальные понимают: просто так выбраться не удастся. Территорию вокруг особняка патрулирует огромный динозавр, не прочь полакомиться каждым из них. Так, они становятся участниками изощрённых состязаний, за которыми в прямом эфире следят богатые спонсоры. Но среди обречённых есть тот, кто оказался здесь не случайно и хочет изменить правила жестокой игры.

В ролях

Мэй Келли
Мэй Келли
Jennifer
Simon Ellis
Watcher
Лианна Лассо
Watcher
Stephen Staley
Watcher
Karl Hughes
Jim
Маркус Мэсси
The Front Man
Коннор Паулс
Douglas
Gaston Alexander
Todd
Alexandra DeCaluwe
Dawn
Ben J. Williams
Olivia Frances Brown
Amanda
Режиссер Ben J. Williams, Tyler-James
Сценарист Харрисон Боксли
Композитор James Cox
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 1 февраля 2024

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Jagged Edge Productions
Другие названия
Dinosaur Hotel 3, Dinosauruste hotell 3, Отель «Динозавр» 3

Рейтинг фильма

2.9
Оцените 10 голосов
2.9 IMDb

Трейлеры фильма

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Отель «Динозавр» 3 - Трейлер
Отель «Динозавр» 3 Трейлер
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Отзывы о фильме

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