Миа, ведущая радиошоу о колдовстве, получает запрос на интервью от женщины, называющей себя ведьмой. Во время эфира происходит странный сбой, и Миа чувствует, будто впадает в транс. Не придавая этому значения, она отправляется в поездку и застревает в мотеле без электричества. Там она знакомится с молодой девушкой Сарой, своей поклонницей, и принимает приглашение переночевать у её друзей. Однако вскоре Мию начинают преследовать пугающие видения, а поведение новых знакомых становится всё более настораживающим. Постепенно Миа понимает, что её присутствие здесь — не случайность.