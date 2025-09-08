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Постер фильма Они были ведьмами
3.8
Они были ведьмами - Трейлер
Киноафиша Фильмы Они были ведьмами
3.8

Они были ведьмами

, 2025
They Were Witches
Мексика / ужасы / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Они были ведьмами
3.8
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Не пойду 0
Они были ведьмами - Трейлер
Они были ведьмами  Трейлер

О фильме

Миа, ведущая радиошоу о колдовстве, получает запрос на интервью от женщины, называющей себя ведьмой. Во время эфира происходит странный сбой, и Миа чувствует, будто впадает в транс. Не придавая этому значения, она отправляется в поездку и застревает в мотеле без электричества. Там она знакомится с молодой девушкой Сарой, своей поклонницей, и принимает приглашение переночевать у её друзей. Однако вскоре Мию начинают преследовать пугающие видения, а поведение новых знакомых становится всё более настораживающим. Постепенно Миа понимает, что её присутствие здесь — не случайность.

В ролях

Daniela Porras
Luna
Micho Camacho
Fabián
Tania Niebla
Mia
Karina Lechuga
Sara
Sebastián Ladrón de Guevara
Mikel
Blanca Ferreyra
Recepcionista
José Salof
Nico
Renee Venencie
Nadia
Catalina Urrutia
Beatriz de Sal
Paulina De Lira
Jóven ensangrentada
Режиссер Alejandro G. Alegre
Сценарист Alejandro G. Alegre
Композитор Alejandro G. Alegre
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 сентября 2025

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $300 000
Производство Dinamogeno Films
Другие названия
They Were Witches, Eran brujas

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Они были ведьмами - Трейлер
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