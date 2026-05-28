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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Бонолата Сен
6.7
Бонолата Сен
, 2026
Bonolata Sen
драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.7
Пойду
0
Не пойду
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В ролях
Masuma Rahman Nabila
Bonolata Sen
Shohel Mondol
Mohin
Gazi Rakayet
Rabindranath Tagore
Khairul Basar
Jibanananda Das
Maimuna Ferdous Momo
Labanya Gupta
Rupanty Akid
Shovona
Naziba Basher
Lila Nag
Sharif Siraj
Buddhadeva Bose
Sumaiya Pervin Khushi
Monia
Priyontee Urbee
Bonolata Bandopadhyay
Режиссер
Masud Hasan Ujjal
Сценарист
Jibanananda Das
,
Masud Hasan Ujjal
Композитор
Bappa Mazumder
,
Masud Hasan Ujjal
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
2 часа 22 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
28 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026
Бангладеш
Бюджет
10 000 000 BDT
Производство
Red October Productions
Другие названия
Bonolata Sen, বনলতা সেন
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Отзывы о фильме
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