Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2
Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2
, 2026
Diamond Made Man Part 2
Индия / фантастика
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
В ролях
Sreehari
Hero
Режиссер
Geethai
Сценарист
Praveena
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Год выпуска
2026
Бюджет
$15 000 000
Производство
Sampreeth Productions
Другие названия
Diamond Made Man Part 2
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667