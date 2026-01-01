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Постер фильма Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2
Киноафиша Фильмы Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2

Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2

, 2026
Diamond Made Man Part 2
Индия / фантастика
Постер фильма Человек, сделанный из бриллианта, Часть 2

В ролях

Sreehari
Hero
Режиссер Geethai
Сценарист Praveena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Год выпуска 2026
Бюджет $15 000 000
Производство Sampreeth Productions
Другие названия
Diamond Made Man Part 2

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