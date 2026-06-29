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N.I.M.: Искусственный интеллект
4.6
N.I.M.: Искусственный интеллект
, 2026
N.I.M.: Inteligencia Artificial
Испания, Андорра / драма, фантастика, триллер
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
4.6
N.I.M.: Искусственный интеллект
Трейлер
Трейлер
В ролях
Стивен Дасс
El Vigilante
Andrew Dasz
El Guardian
Boris Chrestia
Marc
Lucía Vargas
Valeria
Emma Caballero
N.I.M.
Rubén Arnaiz
Bouden Worker
Eva Arasa
Mother
Режиссер
Rubén Arnaiz
Сценарист
Rubén Arnaiz
Композитор
QuasarSonic
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания / Андорра
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2026
Производство
Amblost Media, Lira Produccions, RJ Digital HUB SLU
Другие названия
N.I.M.: Inteligencia Artificial, N.I.M.: Artificial Intelligence, Tantum, Untitled Sci-Fi Thriller
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Рейтинг фильма
4.6
Оцените
10
голосов
4.6
IMDb
Трейлеры фильма
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N.I.M.: Искусственный интеллект
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