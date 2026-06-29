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Постер фильма N.I.M.: Искусственный интеллект
4.6
N.I.M.: Искусственный интеллект - Трейлер
Киноафиша Фильмы N.I.M.: Искусственный интеллект
4.6

N.I.M.: Искусственный интеллект

, 2026
N.I.M.: Inteligencia Artificial
Испания, Андорра / драма, фантастика, триллер
Трейлеры
Постер фильма N.I.M.: Искусственный интеллект
4.6
N.I.M.: Искусственный интеллект - Трейлер
N.I.M.: Искусственный интеллект  Трейлер

В ролях

Стивен Дасс
El Vigilante
Andrew Dasz
El Guardian
Boris Chrestia
Marc
Lucía Vargas
Valeria
Emma Caballero
N.I.M.
Rubén Arnaiz
Bouden Worker
Eva Arasa
Mother
Режиссер Rubén Arnaiz
Сценарист Rubén Arnaiz
Композитор QuasarSonic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Андорра
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2026
Производство Amblost Media, Lira Produccions, RJ Digital HUB SLU
Другие названия
N.I.M.: Inteligencia Artificial, N.I.M.: Artificial Intelligence, Tantum, Untitled Sci-Fi Thriller

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
N.I.M.: Искусственный интеллект - Трейлер
N.I.M.: Искусственный интеллект Трейлер
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