Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Обещанное небо
6.4
Обещанное небо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Обещанное небо
6.4

Обещанное небо

, 2025
Promis le ciel
Франция, Тунис, Египет / драма / 18+
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма Обещанное небо
6.4
Пойду 1
Не пойду 0
Обещанное небо - Трейлер
Обещанное небо  Трейлер

В ролях

Аиса Маига
Аиса Маига
Marie
Летиция Ки
Jolie
Déborah Naney
Мохаммед Грайя
Ismaël
Foued Zaazaa
Foued
Estelle Dogbo
Touré Blamassi
Noa
Sophie Tankou
Roxanne Takouri
Tenancière
Marie-Noël Ngwe
Pasteur Audrey
Elisbaeth Kongolo Badibanga
Zohe Malunda
Режиссер Эриг Сеири
Сценарист Эриг Сеири, Anna Ciennik, Malika Cécile Louati
Композитор Валентин Хаджадж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Тунис / Египет
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 19 июня 2025
Дата выхода
10 сентября 2026 Бразилия
21 августа 2026 Испания
28 января 2026 Франция
19 февраля 2026 Швейцария 12
Сборы в мире $160 501
Производство Maneki Films, Henia Production, Canal+
Другие названия
Promis le ciel, Promised Sky, Marie & Jolie, Niebiosa obiecane, Prometido el cielo, Sama Bila Ardh, Обещанное небо, سماء بلا أرض, Marie and Jolie, Marie et Jolie

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Обещанное небо - Трейлер
Обещанное небо Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше