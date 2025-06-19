В ролях
Roxanne Takouri
Tenancière
Marie-Noël Ngwe
Pasteur Audrey
Elisbaeth Kongolo Badibanga
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эриг Сеири
Сценарист
Эриг Сеири, Anna Ciennik, Malika Cécile Louati
Композитор
Валентин Хаджадж
Детали фильма
Страна
Франция / Тунис / Египет
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
10 июля 2026
Премьера в мире
19 июня 2025
Дата выхода
|10 сентября 2026
|Бразилия
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|21 августа 2026
|Испания
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|28 января 2026
|Франция
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|19 февраля 2026
|Швейцария
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|12
Сборы в мире
$160 501
Производство
Maneki Films, Henia Production, Canal+
Другие названия
Promis le ciel, Promised Sky, Marie & Jolie, Niebiosa obiecane, Prometido el cielo, Sama Bila Ardh, Обещанное небо, سماء بلا أرض, Marie and Jolie, Marie et Jolie