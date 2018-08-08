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Постер фильма И даже после этого
5.1
И даже после этого - Трейлер
Киноафиша Фильмы И даже после этого
5.1

И даже после этого

, 2018
Even After Everything
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма И даже после этого
5.1
И даже после этого - Трейлер
И даже после этого  Трейлер

О фильме

Жизнь богатой домохозяйки на восточном побережье переворачивается с ног на голову из-за визита шурина. Она вынуждена бороться с проблемами в браке и бросить вызов своему статусу кво.

В ролях

Эжи Робертсон
Wesley Warren
Эд Тракко
Richard Warren
Donald Corren
Jordan Silverman
Alice Callahan
Clara Warren
Walker Hare
David Warren
Kate Dalton
Nicola Baker
Campbell Dunsmore
Lisa Baker
Chet Carlin
Harold Baker
Brian Sullivan
Bradley Stoker
Rainn Williams
Samantha Warren
Режиссер Джош Крук
Сценарист Adam R.W. Schroeder
Композитор Taras Tkachenko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 9 августа 2021
Премьера в мире 8 августа 2018
Дата выхода
8 августа 2018 США
Производство Park Slope Pictures
Другие названия
Even After Everything, Apesar de tudo, Her Şeye Rağmen, Już po wszystkim

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb

Трейлеры фильма

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И даже после этого - Трейлер
И даже после этого Трейлер
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Отзывы о фильме

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