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Волшебное рождество с чудесными ароматами
5.6
Волшебное рождество с чудесными ароматами
, 2022
A Candlelit Christmas
Канада, США / драма, семейный, мелодрама / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
5.6
Волшебное рождество с чудесными ароматами
Трейлер
Трейлер
В ролях
Nazneen Contractor
Ellie
Майки Селькин
Logan
Сугит Варухесе
Jamar
Дженнифер Гибсон
Mindee
Робин Данн
Andrew
Samantha Helt
Nastia
Майкл Гордин Шор
Elijah
Richard Waugh
Raymond
Аркада Райли
Jack
Джилл Фраппье
Betsy
Вики Папавс
Режиссер
Robert Vaughn
Сценарист
Rickie Castaneda
,
Megan Hocking
Композитор
Stacey Hersh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
5 декабря 2022
Производство
Chesler/Perlmutter Productions, Candlelight Christmas Productions
Другие названия
A Candlelit Christmas, Scentsational Christmas, Božić uz sveće, Božić uz svijeće, Božič v soju sveč, Gyertyafényes karácsony, La Formule secrète de Noël, Natale a lume di candela, Parfum de Crăciun, Světlo Vánoc, Uma Vela de Natal
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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Волшебное рождество с чудесными ароматами
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