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Осёл

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США / анимация, комедия / 18+
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В ролях

Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Donkey
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Премьера в мире 28 июня 2028
Дата выхода
28 июня 2028 Германия
28 июня 2028 Испания
30 июня 2028 США
Производство DreamWorks Animation
Другие названия
Donkey, Burro

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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