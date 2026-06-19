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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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7.5
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Jindagi Once More
7.5
Jindagi Once More
, 2026
Jindagi Once More
Индия / драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.5
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Jindagi Once More
Тизер
Тизер
В ролях
Siddharth Randeria
Paritosh
Арти Патель
Chhaya
Deep Dholakia
Shekhar
Jahanvi Dhakan
Shauna
Positive Paji
Kuldeep
Anshu Joshi
Suresh
Archan Trivedi
Bharat
Hirav Trivedi
Ramesh
Makarand
Ajay
Dilip Dave
Manoj Vyas
Manin Trived
Vaibhavi Bhatt
Режиссер
Jaymin
Сценарист
Deep Dholakia
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Дата выхода
19 июня 2026
Индия
UA
11 июля 2026
Латвия
12+
19 июня 2026
ОАЭ
18TC
19 июня 2026
США
G
Сборы в мире
$6 596
Производство
Vaartakaar Films
Другие названия
Jindagi Once More
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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Jindagi Once More
Тизер
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