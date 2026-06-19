Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Jindagi Once More
7.5
Jindagi Once More - Тизер
Киноафиша Фильмы Jindagi Once More
7.5

Jindagi Once More

, 2026
Jindagi Once More
Индия / драма
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Jindagi Once More
7.5
Пойду 0
Не пойду 0
Jindagi Once More - Тизер
Jindagi Once More  Тизер

В ролях

Siddharth Randeria
Paritosh
Арти Патель
Chhaya
Deep Dholakia
Shekhar
Jahanvi Dhakan
Shauna
Positive Paji
Kuldeep
Anshu Joshi
Suresh
Archan Trivedi
Bharat
Hirav Trivedi
Ramesh
Makarand
Ajay
Dilip Dave
Manoj Vyas
Manin Trived
Vaibhavi Bhatt
Режиссер Jaymin
Сценарист Deep Dholakia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 июня 2026
Дата выхода
19 июня 2026 Индия UA
11 июля 2026 Латвия 12+
19 июня 2026 ОАЭ 18TC
19 июня 2026 США G
Сборы в мире $6 596
Производство Vaartakaar Films
Другие названия
Jindagi Once More

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Jindagi Once More - Тизер
Jindagi Once More Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше