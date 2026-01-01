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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: The Nutcracker
Киноафиша Фильмы Royal Ballet & Opera 2026/27: The Nutcracker

Royal Ballet & Opera 2026/27: The Nutcracker

, 2026
Royal Ballet & Opera 2026/27: The Nutcracker
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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: The Nutcracker
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Детали фильма

Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 ноября 2026
Дата выхода
29 ноября 2026 Германия
13 декабря 2026 Польша

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