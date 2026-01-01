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Свидетельство. Дети, у которых мгновенно кончилось детство

, 2026
Россия / документальный / 12+

О фильме

Фильм  рассказывает о детях, переживших Великую Отечественную войну: кто-то Ленинградскую блокаду, кто-то эвакуацию, кто-то был угнан и прошёл через немецкие лагеря… Кто-то переживал тяготы военной в жизни в тылу, трудился, голодал, ждал отца с фронта (и многие не дождались)… Истории героев раскрыты через монологи-откровения, именно они легли в основу фильма. Среди наших героев – актеры Михаил Ножкин и Валентин Гафт, создатель Камерного хора Владимир Минин, писатель Вячеслав Родионов, прославленный педагог по сценической речи Анна Петрова, народный художник Юрий Планидин, строитель Иван Старовойтов и др.В фильме всего 14 свидетельств; но эти выжившие 14 человек дали жизнь следующему поколению, а те - следующему…Все мы обязаны помнить о цене, заплаченной ими во имя будущего, которое очень легко потерять, забыв прошлое…

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2026

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