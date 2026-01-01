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Альберт и Эльдар — участники музыкального лейбла, который занимается сохранением фольклорной музыки. Они получают задание поехать в горное село, чтоб записать там последнего носителя одной старинной кабардинской песни. В селе им сообщают, что старик ушел в горы умирать. Это известие становится началом пути — как внешнего, по труднодоступной местности, так и внутреннего: пути преодоления, встречи с традицией, тишиной и самим собой.