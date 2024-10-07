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Постер фильма Осколки
6.2
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6.2

Осколки

, 2025
Fragment
Южная Корея / драма, триллер / 18+
Постер фильма Осколки
6.2

В ролях

Oh Ja-hun
Jun-gang
Мун Сон Хён
Чан Джэ-хо
Кон Мин-джон
Щин Сын-хван
Kang Kyung-hun
Kim Kyu-na
Moon Sung-hyun
Gi-su
Режиссер Kim Sung-yoon
Сценарист Kim Sung-yoon
Композитор Kwang-Sun Hwang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 октября 2024
Другие названия
Fragment

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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