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Постер фильма Кокосоголовое поколение
7.2
Киноафиша Фильмы Кокосоголовое поколение
7.2

Кокосоголовое поколение

, 2023
Coconut Head Generation
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Кокосоголовое поколение
7.2
Режиссер Alain Kassanda
Сценарист Alain Kassanda
Композитор J.R. EakEe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 марта 2023
Производство Ajímátí Films
Другие названия
Coconut Head Generation

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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