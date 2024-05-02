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Время быть сильным
, 2024
Himeul nael sigan
Южная Корея / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.9
О фильме
Три бывших айдола отправляются в поездку на Чеджу.
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В ролях
Чхве Сон-ын
Soo-min
Хён У-сок
Tae-hee
하서윤
강채윤
홍상표
Ha Seo-yoon
Sa-rang
Режиссер
남궁선
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
2 мая 2024
Дата выхода
18 декабря 2024
Южная Корея
12
Сборы в мире
$30 729
Производство
National Human Rights Commission of Korea
Другие названия
Himeul nael sigan, Czas się ogarnąć, Time to be Strong, 濟州偶像生活
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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