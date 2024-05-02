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Постер фильма Время быть сильным
6.9
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6.9

Время быть сильным

, 2024
Himeul nael sigan
Южная Корея / драма / 18+
Постер фильма Время быть сильным
6.9

О фильме

Три бывших айдола отправляются в поездку на Чеджу.

В ролях

Чхве Сон-ын
Soo-min
Хён У-сок
Хён У-сок
Tae-hee
하서윤
강채윤
홍상표
Ha Seo-yoon
Sa-rang
Режиссер 남궁선
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 мая 2024
Дата выхода
18 декабря 2024 Южная Корея 12
Сборы в мире $30 729
Производство National Human Rights Commission of Korea
Другие названия
Himeul nael sigan, Czas się ogarnąć, Time to be Strong, 濟州偶像生活

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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