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Постер фильма TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света

TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света

, 2025
Zaide oder Der Weg des Lichts Salzburger Festspiele 2025
Австрия / музыка / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
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В ролях

Sabine Devieilhe
Julian Prégardien
Lea Desandre
Johannes Martin Kränzle
Даниэль Беле
Tommy Cattin
Режиссер Франсуа-Рене Мартин
Композитор Вольфганг Амадей Моцарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 августа 2025
Другие названия
Zaïde ou le chemin de la lumière Festival de Salzbourg 2025, Zaide, Zaïde, or The Path of Light Salzburg Festival 2025

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