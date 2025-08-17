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TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
TheatreHD: Зальцбург: Заида, или Путь света
, 2025
Zaide oder Der Weg des Lichts Salzburger Festspiele 2025
Австрия / музыка / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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В ролях
Sabine Devieilhe
Julian Prégardien
Lea Desandre
Johannes Martin Kränzle
Даниэль Беле
Tommy Cattin
Режиссер
Франсуа-Рене Мартин
Композитор
Вольфганг Амадей Моцарт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австрия
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 августа 2025
Другие названия
Zaïde ou le chemin de la lumière Festival de Salzbourg 2025, Zaide, Zaïde, or The Path of Light Salzburg Festival 2025
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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