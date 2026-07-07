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Постер фильма Война и мир лесничего Антипова
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Война и мир лесничего Антипова

, 2026
Россия / документальный
Постер фильма Война и мир лесничего Антипова

О фильме

Фильм «Война и мир лесничего Антипова» — документальная биография 2026 года, созданная на студии «Ленфильм». В центре сюжета — реальная история ветерана Великой Отечественной войны Петра Григорьевича Антипова. Он ушёл добровольцем на фронт, воевал в экипаже танка КВ. В январе 1945 года в бою в Польше его танк подбили, сам Антипов получил тяжелейшие ранения, лишившись обеих ног, левой руки и кисти правой руки. Несмотря на это, он выжил. Вернувшись домой инвалидом первой группы, Антипов не сломался. Он научился ходить на протезах, писать, зажимая карандаш культёй, и устроился работать в Волховский лесхоз, где более сорока лет восстанавливал лес, уничтоженный войной и пожарами. За этот мирный подвиг — личное восстановление двух тысяч гектаров леса — Пётр Антипов в 1966 году стал первым в стране лесничим, удостоенным звания Героя Социалистического Труда.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026

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