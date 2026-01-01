В ролях
Франко Интерленги
Giuseppe Bandi
Carlo Gazzabini
Giuseppe Sirtori
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Carlo Alianello, Луиджи Кьярини, Серджо Амидеи, Диего Фаббри, Роберто Росселлини, Antonio Petrucci
Композитор
Renzo Rossellini
Детали фильма
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
1961
Премьера в мире
2 февраля 1961
Производство
Galatea Film, Cinematografica RI.RE, Tempo Film
Другие названия
Viva l'Italia, Garibaldi, Éljen Itália!, Leve Italien, Paisà 1860, Viva a Itália, Viva Italia, Viva Itália, Vive l'Italie, Да здравствует Италия!, イタリア万歳!