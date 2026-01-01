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6.3
Киноафиша Фильмы Да здравствует Италия!
6.3

Да здравствует Италия!

, 1961
Viva l'Italia
Франция, Италия / драма, исторический / 18+
6.3

В ролях

Ренцо Риччи
Ренцо Риччи
Giuseppe Garibaldi
Паоло Стоппа
Nino Bixio
Франко Интерленги
Giuseppe Bandi
Джованна Ралли
Rosa
Raimondo Croce
Тина Луиз
French Journalist
Leone Botta
Giovanni Petti
Аттилио Доттезио
Ремо Де Анджелис
Carlo Gazzabini
Giuseppe Sirtori
Нандо Анджелини
Режиссер Роберто Росселлини
Сценарист Carlo Alianello, Луиджи Кьярини, Серджо Амидеи, Диего Фаббри, Роберто Росселлини, Antonio Petrucci
Композитор Renzo Rossellini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 2 февраля 1961
Дата выхода
2 февраля 1961 Италия
Производство Galatea Film, Cinematografica RI.RE, Tempo Film
Другие названия
Viva l'Italia, Garibaldi, Éljen Itália!, Leve Italien, Paisà 1860, Viva a Itália, Viva Italia, Viva Itália, Vive l'Italie, Да здравствует Италия!, イタリア万歳!

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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