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Постер фильма TheatreHD: Черняков: Война и Мир
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TheatreHD: Черняков: Война и Мир

, 2023
Tcherniakov: War and Peace
Германия / опера / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Черняков: Война и Мир
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О фильме

Русская классика на сцене Баварской оперы: знакомый с юности сюжет в оригинальном прочтении Дмитрия ЧерняковаГрандиозно исполненная музыка и выдающиеся вокальные и актёрские работы. У Дмитрия Чернякова спектакль следует не только за партитурой, но и за историческим контекстом создания оперы. В противовес роману, всё действие происходит в замкнутом пространстве – Колонном зале Московского Дома союзов, где люди ждут, надеются, любят и проживают жизнь.В партии Наташи – Ольга Кульчинская, Пьер – Арсен Согомонян, Болконский – Андрей Жилиховский.Опера Прокофьева – монументальное произведение по мотивам одноимённой эпопеи Толстого, которое редко ставится из-за масштаба и сложности: более 70 персонажей и почти четыре часа сценического времени. В Баварской опере «Война и мир» стала интернациональным оперным блокбастером. Уникальный спектакль Дмитрия Чернякова. В бэкграунде – история создания литературного и музыкального первоисточников, идеи Толстого и Прокофьева, на сцене – пульс настоящего времени, прямой контакт с сегодняшними тревогами, эмоциями и повседневностью. Отсюда сознательный анахронизм в столкновении персонажей и локаций.Режиссёрское стремление к актуальной интерпретации бессмертной классики поддержал и подхватил оркестр под управлением Владимира Юровского, для которого эта постановка стала одним из наиболее значительных событий за время пребывания на посту главного дирижёра Баварской государственной оперы. Юровский превратил эклектичную, несколько беспорядочную партитуру – череду разговорных фрагментов, в которых арии больше похожи на краткие монологи – в связную, крепко выстроенную драму.Солистов много, выделим нескольких: изысканный, суховатый баритон Андрея Жилиховского в роли Андрея Болконского, красивое, решительное сопрано Ольги Кульчинской (Наташа Ростова), яркий и воинственный тенор Бехзода Давронова (Анатоль), властный бас Дмитрия Ульянова в роли Кутузова.«Эта “Война и мир” – монументальное достижение; обязательно посмотрите, если сможете». (Financial Times)

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 3 часа 51 минута
Год выпуска 2023

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«TheatreHD: Черняков: Война и Мир» в кинотеатрах

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