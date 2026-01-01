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«Шестая часть мира» - пропагандистская картина, созданная по заказу внешнеторгового предприятия Госторг и популяризирующая экспортные возможности Советского Союза. Съемка фильмов о Госторге велась по всему Союзу: отстрел пушнины на Крайнем Севере, уборка льна на севере и в центральных районах, выращивание овец для выделки каракуля на Кавказе, выращивание хлеба в черноземных и южных житницах, погрузка товаров в крупнейших портах. В картине показана также революционная борьба рабочего класса.
|31 декабря 1926
|СССР