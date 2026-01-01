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Постер фильма Шестая часть мира
7.1
Киноафиша Фильмы Шестая часть мира
7.1

Шестая часть мира

, 1926
Shestaya chast mira
СССР / документальный / 18+
Постер фильма Шестая часть мира
7.1

О фильме

«Шестая часть мира» - пропагандистская картина, созданная по заказу внешнеторгового предприятия Госторг и популяризирующая экспортные возможности Советского Союза. Съемка фильмов о Госторге велась по всему Союзу: отстрел пушнины на Крайнем Севере, уборка льна на севере и в центральных районах, выращивание овец для выделки каракуля на Кавказе, выращивание хлеба в черноземных и южных житницах, погрузка товаров в крупнейших портах. В картине показана также революционная борьба рабочего класса.

Режиссер Дзига Вертов
Сценарист Дзига Вертов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 31 декабря 1926
Дата выхода
31 декабря 1926 СССР
Производство Sovkino
Другие названия
Shestaya chast mira, La sexta parte del mundo, The Sixth Part of the World, One-Sixth of the World, Шестая часть мира, A Föld egyhatoda, A sasea parte a Globului, A Sexta Parte do Mundo, A Sixth of the World, Ein Sechstel der Erde, En Sjättedel av jorden, En sjättedel av världen, Jedna šestina sveta, La sesta parte del mondo, La Sixième Partie du monde, Maailman kuudennes, Maan kuudennes, One-Sixth of the Globe, Szósta część świata, Um Sexto da Terra, Szósta czesc swiata

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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