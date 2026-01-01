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The Misanthrope
The Misanthrope
, 2026
National Theatre Live: The Misanthrope
США / драма, комедия
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В ролях
Сандра О
Alice
Пол Чахиди
John
Эбигейл Круттенден
Claire
Imogen Elliott
Esmée
Rina Fatania
Freddie MacBruce
Том Мисон
Stefan
Джемайма Рупер
Elaine
Poppy Townsend White
Madeleine
Gabby Wong
Understudy Alice
Teddy Holton-Frances
Benjamin
Francesca Fullilove
Madeleine
Режиссер
Indhu Rubasingham
Сценарист
Мольер
,
Мартин Кримп
Композитор
Анна Мередит
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
1 октября 2026
Дата выхода
1 октября 2026
Великобритания
Производство
Royal National Theatre
Другие названия
National Theatre Live: The Misanthrope, NT Live: The Misanthrope, National Theatre at Home: The Misanthrope, The Misanthrope
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