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Постер фильма Фиуме или смерть!
8.0
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8.0

Фиуме или смерть!

, 2025
Fiume o morte!
Хорватия, Италия, Словения / документальный, исторический / 18+
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Постер фильма Фиуме или смерть!
8.0
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О фильме

12 сентября 1919 года отряд из примерно трехсот солдат под предводительством сторонника Муссолини и проповедника войны итальянского поэта Габриэле д’Аннунцио (1863−1938) ворвался в северо-адриатический портовый город Фиуме, ныне хорватский Риека, желая присоединить его к Италии. д’Аннунцио стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до декабря 1920 года). Команданте д’Аннунцио поставил своей целью превратить многонациональную Риеку в «Terra orientale già Italiana» («Восточные земли — уже итальянские»). В период оккупации Риеки были апробированы многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в чёрных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождём. В течение этих 16 месяцев, во время того, что считается одной из самых странных военных осад всех времен, официальная команда фотографов д’Аннунцио сделала более 10 000 снимков.

В ролях

Andrea Marsanich
Narrator
Andrea Marsanich
Narrator
Albano Vucetic
Gabriele d'Annunzio
Tihomir Buterin
Gabriele d'Annunzio
Izet Medosevic
Gabriele d'Annunzio
Milovan Vecerina Cico
Gabriele d'Annunzio
Massimo Ronzani
Gabriele d'Annunzio
Lovro Mirth
Narrator
Lovro Mirth
Narrator
Silvana Zorich
Narrator
Silvana Zorich
Narrator
Noemi Dessardo
Narrator
Режиссер Игорь Бежинович
Сценарист Игорь Бежинович
Композитор Hrvoje Niksic, Giovanni Maier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия / Италия / Словения
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 июня 2026
Премьера в мире 8 февраля 2025
Дата выхода
17 февраля 2025 Италия
10 апреля 2026 США
4 марта 2026 Франция
Бюджет €700 000
Сборы в мире $144 802
Производство Restart, Videomante, Nosorogi
Другие названия
Fiume o morte!, Fiume vagy halál!, Rijeka or Death!, Фиуме или смерть!, 佔領自由邦, Rijeka ili smrt!

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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