Хорватия, Италия, Словения / документальный, исторический / 18+
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О фильме
12 сентября 1919 года отряд из примерно трехсот солдат под предводительством сторонника Муссолини и проповедника войны итальянского поэта Габриэле д’Аннунцио (1863−1938) ворвался в северо-адриатический портовый город Фиуме, ныне хорватский Риека, желая присоединить его к Италии. д’Аннунцио стал фактическим диктатором республики Фиуме (вплоть до декабря 1920 года). Команданте д’Аннунцио поставил своей целью превратить многонациональную Риеку в «Terra orientale già Italiana» («Восточные земли — уже итальянские»). В период оккупации Риеки были апробированы многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в чёрных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождём. В течение этих 16 месяцев, во время того, что считается одной из самых странных военных осад всех времен, официальная команда фотографов д’Аннунцио сделала более 10 000 снимков.