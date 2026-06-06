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30-летний первокурсник
30-летний первокурсник
, 2026
30-Year-Old Freshman
США / комедия, мелодрама
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
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В ролях
Jessica Dime
Victoria
Noneckjay
Stewart
Bighomieblocks
Coach Bellamy
Tonethegoat
Jobe
Edwin Johnson
Mike
Jessie McDonald
Dean Williams
Brandon BJ Jones
Hall Monitor
Jasmine GP Gore
Chelsey
White Dolemite
Ryan
Chef Kodak
Chef Kodak
Режиссер
Tonethegoat
Сценарист
Tonethegoat
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
6 июня 2026
Премьера в мире
6 июня 2026
Производство
Goat Houze Studios
Другие названия
30-Year-Old Freshman
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Место в рейтинге
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