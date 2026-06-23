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Киноафиша Фильмы Инопланетный гриндхаус-театр

Инопланетный гриндхаус-театр

, 2026
Alien Grindhouse Theatre
США / ужасы, фантастика
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В ролях

Nina Sallinen
Lisa Mueller
Victor Dante
Bette Smith
Режиссер Дэниэл Фалики
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 23 июня 2026
Премьера в мире 23 июня 2026
Производство American River Media Group
Другие названия
Alien Grindhouse Theatre

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