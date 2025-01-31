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Постер фильма Вокруг тлена
6.6
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6.6

Вокруг тлена

, 2025
Round the Decay
США / фэнтези, ужасы / 18+
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Постер фильма Вокруг тлена
6.6
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Не пойду 0

В ролях

Роджер Кларк
Whelan Newport
Сара Никлин
Сара Никлин
Дэмиэн Маффей
Munroe
Phil Duran
Adam Weppler
Enis Hayes
Topher Hansson
Kamarra Cole
Victoria Mirrer
Kenzie Rhodes
Sienna Hubert-Ross
Rosalyn 'Roz' Jackson
Cary Hite
Bart Blakewell
Alexis Safoyan
Aida Kazarian
Rachel Pizzolato
The Wrexsoul
Режиссер Adam Newman
Сценарист Adam Newman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 июня 2026
Премьера в мире 31 января 2025
Производство Dreamscape Productions
Другие названия
Round the Decay, 秘密牙

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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