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Вокруг тлена
, 2025
Round the Decay
США / фэнтези, ужасы / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.6
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В ролях
Роджер Кларк
Whelan Newport
Сара Никлин
Дэмиэн Маффей
Munroe
Phil Duran
Adam Weppler
Enis Hayes
Topher Hansson
Kamarra Cole
Victoria Mirrer
Kenzie Rhodes
Sienna Hubert-Ross
Rosalyn 'Roz' Jackson
Cary Hite
Bart Blakewell
Alexis Safoyan
Aida Kazarian
Rachel Pizzolato
The Wrexsoul
Режиссер
Adam Newman
Сценарист
Adam Newman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 июня 2026
Премьера в мире
31 января 2025
Производство
Dreamscape Productions
Другие названия
Round the Decay, 秘密牙
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Отзывы о фильме
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