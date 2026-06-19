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Постер фильма Земля волков
8.3
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8.3

Земля волков

, 2026
Land of Wolves
США / боевик
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Постер фильма Земля волков
8.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

James William Clark
Marcus
Sean Berube
The General
Tony Lee Gratz
Fighter
Ruben Gary Martinez
Cartel Watching TV
Matthew Gray
Briggs
Justin Mobley
Wade
Joe Edward Metcalfe
Jace
Austin Charles Gagner
Sarge
Blaine Childers
Prisoner
Russell Shealy
Knox
Coquito Martinez Jr.
Cartel Soldier 2
Felix Alexander
Butcher
Сценарист Tommy Jackson
Композитор Kevin Hoppe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 19 июня 2026
Премьера в мире 19 июня 2026
Производство Indie Black Magic
Другие названия
Land of Wolves

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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