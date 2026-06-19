Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Замужем за зэком
Замужем за зэком
, 2026
Married to a Jailbird
США / криминал, драма, триллер
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Horse El Caballo Wren
Ronnie
Angela Butler
Monique
Latifah Hughes
Rox
D. Anthony Miles
Twan
Myrna Young
Coach Pam
Dana Renae
Angie
Режиссер
Shaquilla Nicole Smith
Сценарист
Shaquilla Nicole Smith
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
19 июня 2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Производство
Hype Media Global
Другие названия
Married to a Jailbird
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667