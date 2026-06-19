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Мини-огни на авеню
Мини-огни на авеню
, 2026
Mini Lights Mini Lights
США / ужасы
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О фильме
Расписание
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Постеры
Пойду
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В ролях
Arielle Fray
Rayne
Tashiana Carnes
Janice
James Riszock Mosley
J-Bo
Johnny Shirley
Park Attendant
Drizzle Drizz
Lieutenant Peele
Brittany Wade
Tavia
Rashad Shadcore Harrell
Dr. Safari
James Jay Stubbs
Mr. Voodoo
LJ Wright
LJ
Режиссер
Jibri Wright
Сценарист
Jibri Wright
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
19 июня 2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Производство
Jibri Wright Films
Другие названия
Mini Lights Mini Lights
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