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Фехтование. Том первый
Фехтование. Том первый
, 2026
Swordplay Volume One
Великобритания / драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
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Не пойду
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В ролях
Саймон Хауард
Kid
BackRoad Gee
Smartz
Cindy Abu
Chantay
Ciny Abu
Chantay
Nefetari Armane
Saffron
Alice Bader
Michaela
Kayode Cole
Solo
Kareem Harris
Chazzy
Benjamina Homawoo
Bex
Emil Jacobs
Kamesha
Nefertari. Armarne
Saffron
Режиссер
Femi Wilhelm
Сценарист
Femi Wilhelm
Композитор
Levi Lennox
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
19 июня 2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Бюджет
120 000 GBP
Производство
CoreProductions1Ltd
Другие названия
Swordplay Volume One
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