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За пределами досье

, 2026
Beyond Files
США / фэнтези, фантастика
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В ролях

Дона Ли Хейсинг
Chris Spinelli
Брайан Брюэр
Bryan
Louis DeStefano
Warren Hong
Hannah Hueston
Emiko Ishii
Масаси Ишизука
Joycelyne Lew
София Папуашвили
Sofia Papuashvili
Dawna Lee Heising
Режиссер Джейми Грефе, Gregory Hatanaka
Сценарист Джейми Грефе, Gregory Hatanaka, Frank Palangi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 12 июня 2026
Премьера в мире 12 июня 2026
Производство CineRidge Entertainment
Другие названия
Beyond Files

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