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За пределами досье
, 2026
Beyond Files
США / фэнтези, фантастика
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Дона Ли Хейсинг
Chris Spinelli
Брайан Брюэр
Bryan
Louis DeStefano
Warren Hong
Hannah Hueston
Emiko Ishii
Масаси Ишизука
Joycelyne Lew
София Папуашвили
Sofia Papuashvili
Dawna Lee Heising
Режиссер
Джейми Грефе
,
Gregory Hatanaka
Сценарист
Джейми Грефе
,
Gregory Hatanaka
,
Frank Palangi
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
12 июня 2026
Премьера в мире
12 июня 2026
Производство
CineRidge Entertainment
Другие названия
Beyond Files
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